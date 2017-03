Il presidente del Palermo, Paul Baccaglini ha dichiarato a margine del Premio Francese presso l'Istituto Regina Margherita: "Anch'io, come Zamparini, mi auguro di arrivare al closing prima del 30 aprile, se riusciremo ad anticipare i tempi saremo i primi a saperlo".



BATTUTE DI MERCATO - "I tifosi mi chiedono sempre se viene Ranieri o se compriamo Messi... Non vedo l'ora di poter dire 'sì, abbiamo preso Messi'. Anche se, avendo vissuto in Brasile, in realtà preferisco Neymar. Potremmo accontentarci...".