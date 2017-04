Il presidente del Palermo, Paul Baccaglini ha dichiarato in diretta Facebook al gds online: "Il progetto A sta tramontando purtroppo, quello B prevede un direttore sportivo e un allenatore che sappiano vincere il campionato cadetto. Non ci sono mezzi termini, dobbiamo tornare subito in Serie A e dobbiamo fare una squadra che abbia le qualità tecniche. Ci sarà una rivoluzione sicuramente, ma la squadra sarà molto competitiva per vincere magari con qualche giornata di anticipo. Abbiamo già contattato vari ds e allenatori, stiamo spiegando il nostro progetto per individuare la persona giusta, le cose non si improvvisano".