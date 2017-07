Dalla sala stampa di Riscone di Brunico, l'Inter presenta ai giornalisti presenti Dario Baccin, vice direttore sportivo della società di corso Vittorio Emanuele, che ha voluto immediatamente spendere qualche parola per i nuovi arrivi, Odgaard e Zaniolo.



“Faranno parte della squadra Primavera, ma siamo fiduciosi e crediamo fortemente in loro. Con il giusto percorso tecnico potranno quanto prima far parte della prima squadra in pianta stabile.



È vero che è stato a un passo dalla Juventus?

“C’è stata una possibilità concreta, ma nella vita si prendono delle decisioni e la scelta è stata quella di venire qui, coerente con il mio modo d'essere. Le scelte dipendono anche dai ruoli e dalle libertà di agire".



È vicino l'arrivo di Dalbert?

“Sono giorni molto frenetici, ci siamo divisi i compiti. Mi sto preoccupando di gestire prestiti e cessioni. Piero potrà essere più preciso nelle prossime ore”



Un tuo pensiero sul Palermo

“Sono molto legato a quella società perché sono stato lì 5 anni. Gli ultimi avvenimenti non sono stati particolarmente simpatici, ma mi auguro che presto possano conseguire risultati importanti”



Vedremo altri giovani come Zaniolo?

“È un tipo di mercato che non finisce mai. L’Inter ha il dovere di fare di tutto per provare a fare di tutto per portare casa i migliori. Il nostro settore giovanile sta facendo cose straordinarie, sia per risultati che per calciatori.



C'è uno stop per Pellegri e Salcedo?

“Ne stiamo parlando, ma non ci sono stop. Sono trattative importanti che vanno definite, ne parleremo ancora”.