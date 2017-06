La storpiatura dell’ossequio che usava scambiarsi fra gente di rispetto (baciamo le mani) dovrebbe diventare l’hashtag di questo passaggio storico del calcio italiano.. E a quel punto, per chi subisce lo smacco sentimentale, non resta che urlare al tradimento. Come se una categoria così drammaturgica del comportamento umano non fosse ormai ridotta, nel calcio, a una pratica catastale.Lo si era già detto la scorsa estate,, che ormai i tradimenti calcistici sono una pratica pianificabile previo comune accordo fra (potenziali) traditori e traditi. Niente pathos, niente brividi da comportamento inatteso o da scoperta traumatica.E certo, anche i supporter più romantici stanno finendo per piegarsi a quest’arida logica economica. Ma la maglia no, su quella non si transige. Perché è l’ultimo argine, il solo elemento d’identificazione che sia rimasto ai tifosi irriducibili. Quelli che sono ancora lì “solo per la maglia”, e perciò non tollerano gli atti di falso amore verso quel simbolo. Proprio ciò che più d’ogni altra cosa viene rimproverato dalla gente milanista a Gianluigi Donnarumma. Le cui foto in cui viene immortalato a baciare la maglia da gioco hanno preso a circolare, come una chiosa maligna, già un minuto dopo l’annuncio del mancato rinnovo contrattuale con la società rossonera. Quasi che nelle redazioni l‘avessero già in canna, pronta a essere sparata quando l’ormai certa notizia avesse il crisma dell’ufficialità. Infatti da quel momento, e attorno a quelle immagini, s’è mossa una cascata unanime d’indignazione, coi tifosi rossoneri in prima linea sulla spinta del sentimento feritE non è forse vero che persino sul marciapiede ci s’affretti a dire “ok a tutto, ma niente baci”?E per carità, massimo rispetto per il dolore dei tifosi (ma assolutamente no per l’indignazione di maniera dei commentatori); ma, detto con franchezza, penso che questo Lamento del Bacio Rubato sia una cosa stucchevole.E a chi obietta che comunque Donnarumma abbia baciato lo stemma milanista, è facile ribattere che quella maglia era color oro, e dunque qualche implicito doppio senso bisognava coglierlo. Ma non è soltanto il caso di Donnarumma. Piuttosto, è questa ruffianeria del baciare le maglie a essere una menzogna continua. Roba di cui i tifosi dovrebbero diffidare all’istante, invece di farsi infinocchiare da chi sa di toccare la loro corda sentimentale. La prossima volta, invece di farsi lisciare i sentimenti da gesti così smaccatamente ruffiani,Scopriranno che, nove volte su dieci, avranno avuto motivo di comportarsi così. E almeno non si sentiranno fregati, e men che meno traditi.@pippoevai