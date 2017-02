Arrivato in Italia insieme a Ilicic, Armin Bacinovic riparte dalla Sambenedettese. Queste le parole del regista ex Palermo in conferenza stampa: "Sono venuto qui per rimettermi in gioco e non è stato un problema scendere di categoria. Avevo due offerte dalla B ma ho scelto la Samb perché conosco la piazza. A Terni ho giocato poco, fisicamente non sto al massimo ma penso che la prossima settimana sarò quasi al 100%. Sono uno che guarda sempre avanti e darò il massimo per questa maglia. Conoscevo la piazza perché quando ero a Salerno abbiamo fatto un’amichevole con la Samb e avevo visto che si trattava di un ambiente importante. Se guardo all’indietro rifarei sempre le stesse scelte. Non so perché la mia carriera in Serie A si sia interrotta, ma voglio solo pensare al presente".