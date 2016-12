Come riferito da fcinternews.it Inter e Milan sono interessate al centrocampista della Fiorentina Milan Badelj, anche se non sarà facile strapparlo ai gigliati nel prossimo mercato di gennaio. Il giocatore, a diciotto mesi dalla scadenza del contratto, non ha nessuna fretta di andare via, ma anche il club di Della Valle non sarà il primo a muovere le pedine. La sua partenza potrebbe concretizzarsi solo davanti ad una buona offerta, intorno ai dieci/dodici milioni di euro, anche se dalla sponda viola la richiesta parte da quindici, e non in prestito. Ma entrambe le milanesi a quella cifra non vogliono arrivare, e resta quindi l'ipotesi di poter inserire nell'affare almeno una contropartita tecnica.