Dopo l'assenza contro l'Atalanta a causa della giornata di squalifica comminatagli dopo l'espulsione rimediata con la Juventus, Milan Badelj è pronto a tornare in campo accanto a Jordan Veretout sulla linea mediana. Già questo è sufficiente per far dormire sonni più tranquilli a Stefano Pioli e al resto della squadra, visto che i sostituti non si sono dimostrati all’altezza nonostante l’impegno, poiché il croato riporterà le proprie geometrie. Il capitolo riguardante il contratto è un caso a parte: l'accordo in scadenza il prossimo giugno tra la Fiorentina e il giocatore dovrà essere argomento di discussione in casa viola in tempi brevi. Di sicuro arriverà presto una proposta di rinnovo, magari nelle stesse ore in cui i viola proveranno a blindare Davide Astori.