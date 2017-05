Milan Badelj è legato a Firenze e alla Fiorentina ma non ci sono margini per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018. La frattura tra gli agenti e il club non si è riemarginata in questi mesi, un addio sembra la soluzione inevitabile. Sousa lo porterebbe volentieri con sè al Borussia Dortmund ma il centrocampista croato vuole restare in Italia. Il Milan al momento è una soluzione fredda, possibile un rilancio della Roma.