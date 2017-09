L'agente Riccardo Badia, intervistato da TMW Radio, ha parlato del possibile futuro in Italia di Lucas Lima, giocatore brasiliano classe 1990 : “Il ragazzo è in scadenza il 31 dicembre di quest’anno, è una delle stelle del Santos e non ha rinnovato il contratto. I top club lo seguono, ma c’è da fare un excursus su questo tema perché viene seguito da due anni da diverse società. Il Crystal Palace due anni fa offrì 15 milioni, il Fenerbahce 20 milioni. Le proposte sono state stranamente rifiutate, ma è emerso che il calciatore è in rotta col club e vuole lasciarlo a parametro zero per non permettergli di guadagnare soldi”.