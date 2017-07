L'ex calciatore di Milan, Juve, Inter e non solo, Roberto Baggio, ha parlato della scelta di Bonucci di lasciare la Juventus per il Milan ai microfoni di Sky Sport: "Posso parlare del mio di trasferimento, non non credo di poter essere utile su quello di Leo perché non conosco i dettagli e le sue motivazioni. Posso dire, però, che non me l’aspettavo: il difensore bianconera era una colonna portante della Juventus e la sua scelta non può che avermi sorpreso".