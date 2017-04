Zlatan Ibrahimovic come Roberto Baggio. Il Divin Codino, contattato dal Daily Star, ha offerto la propria testimonianza legata all'infortunio al crociato, lo stesso occorso al centravanti del Manchester United: “Ricordo il duro lavoro. Stavo in palestra anche per 10 ore di fila e sentivo dolore. Ho avuto molti colleghi accanto a me in riabilitazione. Alcuni fra i più giovani al minimo dolore mollavano. Nelle due settimane dopo l'operazione ho perso 12 kg. Non mangiavo e piangevo, ero distrutto dal dolore fisico ed emotivo. Mentirei se dicessi di non aver mai pensato di mollare, ma ogni volta reagivo. Volevo dimostrare a me stesso e a tutti che ero più forte della mia sfortuna”.