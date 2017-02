dopo averne già scritto e dopo aver soprattutto letto in questi giorni un numero incredibile di commenti corredati da giudizi perlopiù legittimamente positivi, ma talvolta anche sorprendenti perché carichi di malizia o di ingiustificati sospetti.celebre e di grande fama sportiva cheo anche soltanto glamour come per esempio Forte dei Marmi dove per i vip è obbligo farsi notare.o, per sé e per la sua bella famiglia composta dalla moglie Andreina e dai figli Leonardo e Mattia,dove le ferite causate alle cose e agli uomini sono talmente profonde da apparire incancellabili. E purtroppo, forse, lo saranno malgrado le mille promesse e la stessa buona volontà.rimasta aggrappata con feroce amore a quella loro cittadina fantasma, Roberto Baggio ha avuto la conferma di ciò che si era raffigurato prima di questa visita. Nessuna ripresa televisiva e nessun racconto giornalistico, seppure scrupoloso, ha il potere di far sentire veramente quella che è la vera verità di un dolore cosmico. Sicché,e. E lui ha smesso di rispondere perché la voce non riusciva più a uscirgli dalla gola se non con un lamento strozzato., quel 17 luglio di un’estate più sahariana che non americana, allorchè il suo piede non riuscì ad essere magico come avrebbe dovuto e spedì il pallone del sogno mondiale azzurro a visitar le stelle.la cui portata e il cui peso possedevano una valenza emotiva immensamente più profonda e meno nevrotica rispetto all’evento tutto sommato banale e certamente non violento di un calcio di rigore, sicuramente importantissimo, fallito.” in un mondo dove la “normalità” quotidiana di pensiero e di azioni sembra purtroppo essere diventata un optional ridicolo riservato ai sempliciotti o ai poveri di spirito. Una testimonianza della quale non vi era necessità per tutti coloro che apprezzano Baggio e che sanno quale tipo di persona sia. Una risposta però molto utile a tutti coloro i quali, giudicando senza conoscere, hanno dubitato sull’autenticità e sulla pulizia intellettuale dell’uomo. Non erano lacrime di scena quelle di Roberto Baggio così come Amatrice non era un set cinematografico allestito per girare l’ennesimo spot lanciato da un campione ricco e famoso.