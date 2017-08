Salvatore Bagni parla, sulle pagine de Il Mattino, del gap tra Napoli e Juventus: "I grandi giocatori ci vogliono sempre, questo è fuori discussione. Caso mai la domanda potrebbe essere: ma quelli del Napoli sono buoni calciatori o top? Sono sufficienti per vincere in Italia? Per me i vari Insigne, Hamsik, Mertens sono di livello superiore rispetto alla media. Non sono Iniesta o Ibrahimovic ma nessuno in Italia ha questi elementi, il livello delle big si è tutto sommato livellato. Il Napoli è sullo stesso piano della Juventus, se non addirittura di poco superiore. Gli azzurri sono da scudetto perché hanno cambiato pochissimo, segno evidente che Sarri e la società ritengono questo gruppo all’altezza di certi obiettivi”.