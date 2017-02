Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha parlato a Radio Marte del mercato del Napoli e della stagione degli azzurri: ''Per lavoro seguo molto i giovani stranieri e quindi conosco Leandrinho, mentre invece ammetto di non conoscere Zerbin ma il suo costo è stato accessibile anche se per me in giro ci sono giovani molto forti e già pronti. Dalla cessione di Gabbiadini De Laurentiis pensava di ricavarci di più per questo ha tenuto duro fino alla fine ma poi ha dovuto cedere perchè il mercato era agli sgoccioli. Pavoletti? E’ stato acquistato perchè serviva un attaccante con le sue caratteristiche ma nessuno poteva immaginare che Mertens sarebbe esploso in quel ruolo, infatti ad oggi è lui il titolare. L’attaccante del futuro sarà sicuramente Isak, un calciatore che avrei visto bene accanto a Milik, il tempo ci dirà se ho ragione''.