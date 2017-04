L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Baiano, a Lady Radio parla dei viola: ‘Babacar e Kalinic li abbiamo visti insieme solo perché la Fiorentina doveva recuperare il risultato. Mi auguro di vederli insieme ma Sousa ha una sua idea di calcio. I numeri di Baba sono spaventosi e meriterebbe di giocare ma siccome non piace a Sousa non giocherà mai. Poi chissà magari ora che la Fiorentina non ha più niente da perdere potremo anche vedere le due punte ma non è il calcio di Sousa’.