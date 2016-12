L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Baiano, a Lady Radio parla così del momento dei viola: ‘A 50 milioni di euro Kalinic va venduto, a prescindere dalla clausola, anche perché c'è un contratto da 10 milioni per lui. Penso che con lui la Fiorentina perderebbe un giocatore molto importante ma Corvino sta già lavorando per trovare il sostituto. Io quei soldi li metterei da parte per giugno perché sarebbe folle spendere 50 milioni a gennaio. E' arrivata l'ora di puntare su Babacar e magari prenderei Zaza in prestito’.