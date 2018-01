Laresta un'insidia latente per alcuni pezzi pregiati del(Kalinic e Biglia), ma intanto dall'estremo Oriente arriva anche un 'favore' ai rossoneri: ilinfatti ha convinto, attaccante congolese classe '91, a pagare la propria clausola rescissoria daper liberarsi dale trasferirsi in Cina. 40 milioni che permettono di rientrare dell'acquisto di(15 milioni al Jiangsu Suning) e di finanziare un altro colpo: il riscatto diL'attaccante colombiano è arrivato in estate ine ha convinto il Submarino Amarillo della bontà dell'investimento: 7 gol in 19 partite complessive, l'acquisto a titolo definitivo è una delle priorità. Tuttavia, il club spagnolo sta provando a cambiare le carte in tavola: come raccontato su Calciomercato.com, il Villarreal non intende esercitare l'opzione a queste cifre, ma vuole trattare con il Milan per abbassare il costo dell'operazione a 10-11 milioni di euro , forte della volontà del giocatore di restare in Spagna nonostante il cambio sulla panchina rossonera.. Consapevoli della disponibilità economica del Villarreal infatti, Fassone e Mirabelli alzeranno il muro e proveranno a far valere gli accordi stipulati la scorsa estate:Si preannuncia un braccio di ferro per il colombiano, il Milan è pronto a sfruttare l'assist arrivato dalla Cina.@Albri_Fede90