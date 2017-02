Il dg della Roma Mauro Baldissoni ha parlato a Rai Sport prima della sfida contro il Cesena, quarto di finale di Coppa Italia: "Sono contento della squadra che compete per le prime posizioni, siamo un po' indietro in campionato ma dobbiamo essere contenti di questa Roma. Grenier? Ci sono stati dei problemi con le liste di aggiornamento per la partecipazione alla Coppa Italia, ma lo abbiamo arruolato per fargli conoscere il clima e sentirsi parte della squadra".