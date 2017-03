Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, il direttore generale della Roma e uomo addetto al progetto dello stadio Mauro Baldissoni, ha anticipato così la fondamentale sfida contro il Napoli che arriva subito dopo la sconfita contro la Lazio nella semifinale d'andata di Coppa Italia: "Il derby non lo dimentichiamo, ne dobbiamo far tesoro per il ritorno. Oggi serve una vittoria per cancellare la sconfitta dal punto di vista emotivo, il Napoli è una rivale diretta per la Champions League".



VINCERE PER FAR PAURA ALLA JUVE - "Il campionato avanza e ci si avvicina alla fase decisiva, se vogliamo raggiungere obiettivi importanti, come impensierire la Juventus, dobbiamo vincere".



SULLO STADIO - "Stadio? Ho visto che è stata molto drammatizzata la Conferenza di ieri, ma il progetto è imponente e complesso e anche per le autorità coinvolte è difficile, stiamo sperimentando la legge sugli stadi e non è un percorso semplice".



SPALLETTI - "Il rinnovo di Spalletti? L’allenatore vuole parlarne a fine stagione, dopo aver dato alla città quello che si aspetta. Avere o non avere un rinnovo oggi con Spalletti non cambia e non ci fa dormire meno sereni".