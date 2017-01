Mauro Baldissoni, dg della Roma, ha parlato a Premium Sport prima della gara con il Genoa del futuro di Luciano Spalletti: "Apprezziamo il suo lavoro e vogliamo continuare con lui, ha voluto condizionare la sua permanenza ai risultati che otterrà la squadra. L'allenatore non ha chiesto nulla, rinforzare una squadra forte come la Roma a gennaio non è semplice. Sostituiremo i giocatori che sono in uscita, cercando di essere altrettanto competitivi se non di più".