La leggenda irlandese Johnny Giles ha tirato una frecciatina a Gareth Bale. Intervistato da Sky Sport in occasione della partita in programma tra Irlanda e Galles, ha dichiarato: “Bale ha ancora un po’ di strada da fare prima che io possa chiamarlo ‘grande giocatore’. Dovrebbe allontanarsi dall’ombra di Ronaldo per passare al gradino successivo. Senza Bale il Galles è comunque una squadra molto buona”.



Giles ha raggiunto il successo in Premier, divenendo bandiera del Leeds United tra il 1963 e il 1975, maglia con la quale conquistò anche due campionati inglesi, due coppe d’Inghilterra e due coppe delle fiere. È membro della Hall of Fame della Football Association of Ireland ed è stato eletto dall’Uefa miglior giocatore irlandese degli ultimi 50 anni.