Michael Ballack ha parlato alla Bild di Mesut Ozil, giocatore dell'Arsenal che potrebbe fare al caso del Bayern Monaco: ''Mesut è un giocatore incredibile, e sa di essere un idolo indiscusso a Londra. Se sei un top player in Inghilterra diventi un mito, molto più che in Germania. Sei trattato con più rispetto, in modo speciale. Queste sono tutte ragioni che potrebbero convincerlo a prolungare coi gunners, ma se volesse vincere qualche trofeo in pià dovrebbe pensare di trasferire in un club come il Bayern Monaco''.