Michael Ballack ha parlato a Sport1 della situazione di Diego Costa, finito al centro delle voci di mercato; l'ex giocatore del Chelsea ha sconsigliato all'attaccante dei Blues di non accettare la ricca offerta cinese: ''È da folli. Sono somme alle quali non siamo abituati nemmeno in Inghilterra, nonostante gli stipendi siano già molto alti anche qui. Non penso che sia normale. Io spero che un giorno ritorneremo di nuovo alla normalità, nella quale i giocatori sappiano dare il giusto valore al fatto che giocano nel campionato più bello del mondo. Perché è quello che conta''.