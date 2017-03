L'ex centrocampista tedesco Michael Ballack ha detto la sua sul futuro di Mesut Ozil, il cui contratto in scadenza 2018 con l'Arsenal ancora non è stato rinnovato: "È difficile dire dove giocherà la prossima stagione. Un giocatore come lui, con tutta quella esperienza internazionale, potrebbe giocare ovunque. Non ci sono molti club che possano permettersi il suo ingaggio, dovrà essere bravo a decidere bene. Dipenderà anche da ciò che farà Wenger, sono in buoni rapporti e forse è per questo che sta aspettando a decidere".