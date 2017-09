Intervistato da Radio Incontro Olympia, l'ex allenatore della Lazio, Davide Ballardini, ha indicato quelle che secondo lui sono le formazioni più attrezzate per competere nel campionato appena iniziato.



"Juventus e Napoli sono più avanti anche per struttura e qualità, poi vedo Inter e Milan. La Roma mi sembra comunque una squadra dai giocatori importanti. Poi c’è la Lazio. Queste sono le sei squadre più forti. Penso che purtroppo la Lazio non possa arrivare al 4° posto in virtù dei tre impegni. La sorpresa? Potrebbe essere il Torino che può dar fastidio"