L'allenatore del Genoa Ballardini ha così parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma: “Nel primo tempo siamo stati passivi, non va bene. Il Genoa deve saper difendere, ma deve essere aggressivo, più bravo nel muovere la palla. Nel primo tempo non siamo stati così bravi, pur avendo 4-5 situazioni pericolose, potevamo dare fastidio alla Roma. Nel secondo tempo siamo stati più sfacciati, seppur meno equilibrati. Volevamo giocarcela e rimediare. Il Genoa è una squadra affidabile, perché rispecchia i ragazzi che abbiamo, che sono molto seri e ci tengono molto. Abbiamo fatto tante partite, più o meno le stesse: la Roma ha giocato in Coppa e noi abbiamo recuperato un turno di campionato. Questa è andata, pensiamo a quella che verrà. Chiudere il discorso classifica alla prossima? Sarà certamente una partita importante, sia per noi che per loro. Ci sarà da fare bene, il Verona ha fatto risultati straordinari anche fuori casa, a Firenze, hanno vinto con il Cagliari. Squadra in salute che se la gioca, di facile non c’è nulla. Lapadula ha fatto una bella partita, ha meritato di fare gol, ha fatto reparto quasi da solo. Rinnovo del contratto? Pensiamo alla partita d lunedì, quando il Genoa saprà quale campionato farà ci sarà tempo per parlare di futuro. Fino a quel momento non ha molto senso farlo. El Yamiq? Ha qualità, i difensori devono essere bravi perché trovi attaccanti a cui se concedi qualcosa ti mettono in difficoltà. Ha confermato di avere qualità interessanti. È un buon inizio per lui. Volata finale per la Champions League? Non lo so, la Roma mi sembra la più attrezzata delle tre, ha una rosa superiore all’Inter e alla Lazio. Dopo, rispetto alla Lazio e all’Inter la Roma ha anche questo impegno meraviglioso, che porterà via un po’ di energie. Se pensiamo alla forza della rosa, la Roma è nettamente superiore. Gli altri non hanno l’impegno delle coppe. Sono più o meno sullo stesso piano per questo motivo. Rinnovo venerdì? Dobbiamo vederci giovedì per giocare (ride, ndr)”.