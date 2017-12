Corsa forsennata per raggiungere l'albero di Natale, nonostante il cenone della vigilia sia ancora lì, pesante, sullo stomaco, a ricordarti quanti km dovrai percorrere nelle prime settimane del 2018 per rimetterti in forma. Ansimanti si arriva lì, a due passi dall'albero, e gli occhi sono sempre gli stessi, che tu abbia 5 anni o 50: estasiati. E curiosi. Poche cose sono belle come i regali di Natale. Regali che possono piacere o non piacere, ma vederli lì, incartati, sono sempre stupendi.



Regali belli, come quelli dei presidenti a gennaio. Perché il colpo del mercato invernale, almeno in apparenza, è sempre stupendo: può salvarti la stagione, rimetterti in carreggiata e farti vincere. Almeno fino a quando non lo scarti... Qualche volta va così, qualche volta no. Mark van Bommel e Goran Pandev? Efficaci e vincenti. Xherdan Shaqiri e Lukas Podolski? Meno. A pochi giorni dall'inizio del mercato di riparazione e nel giorno di Natale, la Classifica natalizia è dedicata ai regali sotto l'albero (prendendo in considerazione il mercato di gennaio) fatti dai presidenti agli allenatori delle 7 sorelle negli ultimi 20 anni: Juventus, Milan, Inter, Lazio, Fiorentina, Roma e Napoli. Impatto mediatico per alcuni, impatto in termini di risultati per altri, queste le nostre scelte. Non preoccupatevi, nei prossimi giorni arriveranno i regali alle "provinciali".