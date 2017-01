#throwback Imagine this attack Una foto pubblicata da Mario Balotelli (@mb459) in data: 13 Gen 2017 alle ore 09:23 PST

C'era una volta un tridente di creste:. Erano i tempi del Milan, quando con Allegri i rossoneri trovarono la Champions per l'ultima volta. Ora uno è alla, uno ale l'altro ancora in rossonero. SuperMario sta provando a rilanciarsi in Ligue 1 con la maglia del Nizza: 8 gol in 9 partite e primo posto. Sempre attivo sui social, MB 45 è passato dal tridente delle creste a quello con due leggende: ha infatti postato una foto insieme a Drogba, alla sua destra, e Henry, alla sua sinistra: "Immaginate questo attacco!".