Mario Balotelli ancora in tackle. Dopo essersi schierato apertamente contro Tony Iwobi, primo senatore di colore della storia italiana, l'attaccante del Nizza se la prende con Dani Alves, terzino del Paris Saint-Germain. Attraverso una storia su Instagram, SuperMario è tornato sulle parole di qualche giorno fa del brasiliano sulla scomparsa di Davide Astori: "Doveva fare le condoglianze e basta, mica dire ca..ate. I commenti di fronte alla morte non possono essere quelli, ha detto cose che non c'entravano un c...o".