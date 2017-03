Mario Balotelli e Fanny Neguesha sarebbero tornati insieme, progettando addirittura le nozze. Però a rovinare i piani sarebbe ancora una volta l’attaccante del Nizza. Secondo Dagospia Balotelli avrebbe tradito fanny in una notte brava in discoteca a Montecarlo, in una serata a base di alcool e ragazze. Ma a far scatenare il web, è anche una foto con protagonisti Drake e la stessa Fanny, che ha scatenato i rumors di una love story tra l’ex naufraga e il cantante.