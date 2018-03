"Ti dico la verità, io non ho mai sentito delle accuse da parte dei giocatori verso di me". Così Mario Balotelli a Rai Sport sulle esclusioni dalla Nazionale secondo rumors dovute ai senatori: "Buffon e De Rossi li conosco abbastanza bene, sono due uomini che hanno abbastanza le palle, ok? Lo sanno tutti. Quindi se avessero avuto qualcosa contro me, non credo che non lo avrebbero detto a me. Quindi non credo che quello che hanno rilasciato sia stato contro di me".



Ci chiedono, ma l'anno prossimo dove ti vediamo? Inghilterra, Spagna, Italia, Francia? "Al Milan ci ho già giocato, quindi non penso che sarebbe il massimo un terzo ritorno. Juve e Napoli mi sono simpatiche tutte e due. Il Paese non so, però sono sicuro che io volerei in una grande squadra, anche perchè mi sento più forte e più pronto di quando ci giocavo ai tempi".