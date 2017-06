Mario Balotelli torna a far parlare di sé. In attesa di scoprire il suo futuro da calciatore, l’ex Milan e Inter è stato avvistato sull’isola di Cavallo (tra la Sardegna e la Corsica) in dolce compagnia di Serena, la sua nuova compagna. Il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva, sul numero in edicola da mercoledì 14 maggio, le foto che ritraggono Balotelli assieme alla ragazza conosciuta un mese fa al Twiga di Montecarlo. I due hanno soggiornato per il weekend nell'esclusivo resort Hotel des Pêcheurs, dove una suite viene a costare circa 1.000 euro a notte. Nella foto in copertina sul Chi, Balotelli è stato pizzicato con una sigaretta in mano (non è la prima volta che succede, anzi).



LA NAZIONALE - I vecchi vizi non muoiono, ma Balotelli sul campo è tornato Super. Con la maglia del Nizza ha realizzato 17 gol in 28 presenze stagionali. Il suo contratto coi francesi, però, è in scadenza il prossimo 30 giugno e il procuratore Mino Raiola sta cercando una nuova sistemazione. Due le piste calde per il futuro dell’ex numero 45: il Borussia Dortmund e il Sassuolo. Balotelli vuole provare a conquistare un posto per il prossimo Mondiale e la prossima stagione per lui sarà fondamentale per strappare un biglietto per la Russia. Mission impossible? Forse sì, ma non se ti chiami Mario Balotelli.



AL DORTMUND - In Germania SuperMario non ha mai giocato. Il Borussia Dortmund garantisce un palcoscenico prestigioso, Balotelli potrebbe tornare a sentire la musica della Champions League il martedì e il mercoledì sera. Mino Raiola recentemente ha aperto all’ipotesi: “Balotelli giocherà al Borussia Dortmund”, ma il club tedesco non ha diramato alcun comunicato ufficiale. Ci sono stati dei contatti tra il potente procuratore e il Dortmund, ma al momento nulla di concreto. Il nuovo allenatore Bosz, che ha recentemente preso il posto di Tuchel, deve ancora valutare la rosa con la società per pianificare la prossima stagione. Pierre-Emerick Aubameyang al momento è ancora il centravanti titolare e per Balotelli non sarebbe facile trovare spazio. Il nazionale del Gabon, però, è nel mirino del Paris Saint-Germain e un eventuale trasferimento in Francia potrebbe ribaltare le prospettive di Balotelli.



AL SASSUOLO - In neroverde, Balotelli sarebbe il protagonista assoluto. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo aver vestito le maglie di Milan e Inter. Aspettando l’ufficialità di Bucchi, Carnevali e Squinzi valutano l’ipotesi SuperMario. La minor attenzione mediatica potrebbe far bene a Balotelli, bisognoso di trovare grande fiducia per dare continuità alle sue prestazioni. Il Dortmund è nettamente favorito nella corsa all’attaccante, ma il Sassuolo continua a sperare. E sicuramente in Serie A Balotelli avrebbe più visibilità in chiave Nazionale. Con il Mondiale alle porte, non è da sottovalutare il ritorno nel campionato italiano dopo l’avventura in rossonero.