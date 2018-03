Mario Balotelli in Brasile? Il direttore del marketing del Corinthians, Luis Paulo Rosenberg, parla del centravanti del Nizza, che in estate si libererà a zero: "La sua traiettoria è un pò quella del Corinthians: cresce, cade, si rifà male, torna, litiga, rinasce, ha tanta personalità: tutto ciò fa di lui un essere umano. Ne abbiamo già avuto uno con una vita così: Ronaldo Fenomeno. Purtroppo per noi ha uno stipendio inaccessibile, e oltretutto qui vogliamo ridurre il monte stipendi: forse dovremo fare una preghiera a San Giorgio ('patrono' del club ndr). Ma Balotelli provocherebbe la stessa magia di Ronaldo, con la Fiel (il settore degli ultrà, ndr) che si innamora di lui e Ronie che ricambia questo amore. Con Mario succederebbe lo stesso, a noi non piacciono i tipi 'perfettini' alla Kakà, non fanno per noi".