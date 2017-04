Emozionante messaggio lasciato da Mario Balotelli per Adriano Galliani sul proprio profilo Instagram, ormai ex amministratore delegato del Milan dopo l'arrivo della nuova proprietà cinese:

"Grazie per questi anni passati assieme ho trovato un amico più che un datore di lavoro.. ti ringrazio per avermi sempre appoggiato e complimenti per tutti questi anni di vittorie.. Adriano sei unico .. forza milan!

E domani forza milan!!"