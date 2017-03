Intervistato da RMC Sport Mario Balotelli ha parlato della sua esperienza al Nizza: "Va tutto bene, mi trovo davvero bene qui. Abbiamo dei tifosi eccezionali, ci incoraggiano tutte le partite e per questo li ringrazio. La squadra è giovane, più di me: ci sono stati dei momenti difficili all'inizio, ma sono molto felice qui".



A domanda se possa restare a Nizza qualora il club raggiunga un livello europeo Balotelli risponde: "Spero di sì, se fosse così firmerei a vita per il Nizza! Se raggiungesse un livello europeo, vivere qui, avere un nuovo centro d'allenamento, non vedo cosa si potrebbe fare di meglio!".



Balotelli parla poi della corsa al titolo tra Monaco e PSG: "Il Monaco è più forte, è vero che il PSG può avere i giocatori migliori ma per me non giocano da squadra. Non dico che non sia forte, ma già con Zlatan (Ibrahimovic, ndr) era così, non giocavano da squadra, potevano vincere e perdere contro chiunque. A Monaco è pieno di giocatori che sono molto forti ma secondo me non sono fenomeni, mentre a Parigi ci sono i fenomeni ma non una squadra. Bernardo Silva è molto forte, ma non è un fenomeno. Lo è Di Maria, lo è Falcao. Cavani? Forte, ma non è un fenomeno".