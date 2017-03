.. just saying. Very sad that what interest the world are just the gossip and the stupid news... I spoke about racism in the society, I spoke about how much I love Ghana and Italy.. why would you twist that to all one stupid thing? Why? #godisbig Un post condiviso da Mario Balotelli (@mb459) in data: 16 Mar 2017 alle ore 10:35 PDT

ha pubblicato un messaggio su Instagram:Cavani è un giocatore fantastico e lo rispetto come bomber e in Francia il tocco di palla da fenomeno ce l'hanno solo Di Maria e Falcao? Davvero,, è una persona con le sue opinioni. E non è tanto il fatto che sia uscita fuori l'a infastidirmi, quanto il fatto cheinvece cosa viene sottolineato? E' per questo che la società e