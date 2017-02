Talk about aiming high... Check what the latest challenge I had to go through PUMA Football #PlayLOUD #nexttimeiwanttoshotinasubmarine Un video pubblicato da Mario Balotelli (@mb459) in data: 2 Feb 2017 alle ore 06:00 PST

Nello stadio dove si sta rilanciando Mario. Che, scherzo del destino, ha giocato la sua ultima partita in Nazionale tre anni fa proprio contro la Celeste allenata da. Era il 24 giugno 2014, a Natal decide un gol di. L'Italia viene eliminata dal Mondiale in Brasile tra le polemiche per l'espulsione die il mancato cartellino rosso a, che poi sarà sospeso 4 mesi e squalificato 9 giornate per il- Il ctnon ha chiuso la porta al possibile ritorno in azzurro di. Tra i due ci sarà un faccia a faccia per capire se ci sono i margini per lavorare insieme, pur sapendo che adesso il centravanti titolare è. Intanto Mario è tornato Super in Francia, dove ha già segnatoA pari punti con ildi, che lo definisce "decisivo". Memore della doppietta segnata dall'attaccante italiano nel 4-0 dell'andata. Sabato si gioca il ritorno al Louis II, con i campioni di carica del(per ora a -3) pronti ad approfittare di questo scontro diretto al vertice. Dovee i suoi compagni vogliono restare fino alla fine.