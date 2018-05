Vorrebbe tornare in Italia, ma non al Milan. Mario Balotelli è stato chiaro sul suo futuro: "Ci sono tante squadre in Italia che mi seguono e mi piacerebbe tornare in un club italiano. Non ci sono possibilità che io torni in rossonero", ha spiegato Super Mario. E se Italia sarà, dicono i bookmaker, in prima fila c’è la Roma. L’arrivo di Balotelli nella Capitale è tra le ipotesi più probabili nella scommessa sulla sua prossima squadra, dato a 4,00 secondo Eurobet. Di più probabile c’è solo la possibilità che resti ancora a Nizza, offerta a 3,00, sulla quale però lo stesso Balotelli si è detto scettico. Quota 5,00 per lo sbarco a Napoli, ipotesi che più volte è trapelata in passato, così come a 5,00 si punta sul passaggio al Borussia Dortmund. Tra le altre di Serie A in lista, dicono i quotisti, ci sarebbe anche la Juventus, piazzata a 6,00, mentre tornando all’estero si gioca a 8,00 sull’Atletico Madrid e a 9,00 su un trasferimento da pochissimi chilometri, al Monaco. Nonostante le sue parole, si punta anche sul ritorno a Milano che pagherebbe 11 volte la scommessa, sia sulla sponda rossonera, che su quella nerazzurra.