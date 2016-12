Mario Balotelli è tornato a far parlare di sé, non per le bravate fuori dal campo ma per i gol e le giocate all'interno del rettangolo verde. Con la maglia del Nizza SuperMario si è rilanciato ed è tornato a giocare ad alti livelli; in Ligue 1, infatti, ha messo a segno 8 reti in sole 9 presenze, dando un apporto fondamentale alla stagione, sin qui straordinaria del suo Nizza primo in classifica. Le voci di mercato attorno ad MB45, però, non si placano mai, complice anche Mino Raiola che continua a rilanciare riguardo le possibilità di un ritorno in Premier dell'ex Manchester City. Secondo il Daily Mail, l'Everton sta pensando seriamente di riportare Balo in Inghilterra; Koeman è un grande estimatore del giocatore ed è pronto ad accoglierlo a giugno, quando Balotelli andrà a scadenza e sarà, quindi, libero di trovarsi una squadra a costo zero.