L'attaccante del, non ha potuto prendere parte alla sfida contro ilvalida per i playoff di Champions League per colpa di un infortunio. La punta italiana ha seguito la partita davanti alla tv, come postato sulle proprie storie di Instagram, ma ha poi lanciato una foto con un messaggio diretto sia alla sua squadra che al club azzurro: "Su la testa ragazzi, va bene così. Napoli, ci vediamo martedì prossimo!"