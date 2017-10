Mario Balotelli è personaggio destinato a far parlare di sè, anche quando non concede interviste alla stampa prima o dopo una partita. Dopo aver firmato in Europa League contro la Lazio il suo ottavo gol in 11 partite, l'ex attaccante di Inter e Milan ha regalato alcune sentenze e retroscena di mercato che lo riguardano in una diretta su Facebook. Supermario ha esordito con una battuta breve ma eloquente sul ct della Nazionale Giampiero Ventura, che continua a non prenderlo in considerazione: "Ventura? Non lo conosco".



Balotelli ha poi regalato parole di elogio per il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ("Può diventare più forte di Buffon") e svelato uno scoop su un trasferimento di mercato non andato a buon fine: "Avrei dovuto passare dal Manchester City alla Juventus, ma alla fine ho scelto il Milan perchè sono tifoso rossonero e per il grande rapporto che ho con Galliani".