Ever Banega è sempre più vicino al ritorno al Siviglia. Negli scorsi giorni il club spagnolo si era fatto avanti per riportare a casa il Tangiuto, dopo che aveva lasciato proprio il Siviglia per sposare il progetto dell'Inter solo un anno fa, a parametro zero. L'Inter chiedeva circa 13 milioni di euro per lasciarlo partire, mentre il Siviglia voleva riportarlo in Andalusia a costi decisamente diversi.



In queste ore Inter e Siviglia hanno trovato l'accordo su una base di 9 milioni di euro, a cui possono eventualmente essere aggiunti altri bonus, che possono far salire il prezzo complessivo del cartellino. Un anno dopo, il Siviglia è vicinissimo a riabbracciare Banega.