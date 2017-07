Ever Banega, nuovo centrocampista del Siviglia, parla in conferenza stampa, presentandosi nuovamente ai tifosi andalusi: "La mia prima scelta è stata quella di sposare il progetto del Siviglia. Rispetto alla mia prima esperienza qui posso fare quanto ho fatto fino a 2 anni fa, o anche meglio. L'Inter? E' stata un'esperienza nuova, non sono triste per essere andato via. Non vedo l'ora di lavorare al meglio per questo club. La mia è stata una scelta di cuore, era il momento giusto per andare via dall'Inter, ma questo adesso è il passato. Ora voglio rialzarmi e far bene per il club e per i tifosi che mi hanno sempre voluto bene. Il Psg è stata una possibilità concreta? Non c'è mai stato nulla, la mia prima scelta è sempre stata il Siviglia, ci sono stati contatt continui e alla fine tutto è andato bene".