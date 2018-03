Il centrocampista ceco Antonin Barak è stato intervistato dal portale Sport.cz per parlare del suo futuro con la maglia dell'Udinese. Barak ha confermato l'interesse di Inter e Juventus che, però, non si sono fatte avanti per lui a gennaio.



OFFERTE INVERNALI - "Inter e Juve? Non è arrivata alcuna offerta specifica a gennaio da questi due club".



APERTURA - "Se dovesse arrivare un'offerta dai due club in estate, mi confronterò con il proprietario Pozzo e decideremo".



STRATEGIA - "La filosofia dell'Udinese è far crescere i giovani nel giro di due stagioni, inserirli in rosa sfruttandone il potenziale al massimo. Il proprietario sa che è importante per i ragazzi confermare le performance nel secondo anno".