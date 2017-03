In vista del ritorno degli ottavi di Champions tra Barcellona e Paris Saint Germain, ha detto la sua l’ex giocatore blaugrana Xavi Hernández. Intervistato da “Le Parisien”, ha mostrato una grande fiducia nella gara che si giocherà al Camp Nou.



I suoi ex compagni di squadra dovranno ribaltare il 4-0 incassato a Parigi, ma Xavi ci crede: “Sarà molto difficile, ma la ‘remontada’ è possibile. All’andata il Psg fu superiore sotto tutti gli aspetti, ma questa volta Neymar, Messi e Suarez dimostreranno tutta la loro forza. Ho grande fiducia soprattutto in Messi, che per me è il più grande giocatore della storia. Sogno un 4-0 per il Barça nei tempi regolamentari, e il 5-0 messo a segno nei supplementari. I miei compagni arrivano alla sfida in stato di forma ottimale, ma bisogna anche essere realisti, so che la rimonta è difficilissima ma tiferò per loro”.



VERRATTI - Non è mancato anche un accenno al centrocampista Marco Verratti: “Verratti sarebbe perfetto nel Barcellona, per l’età che ha, la sua tecnica e maturità sono incredibili. Mi piacerebbe molto se in futuro indossasse la maglia blaugrana”.