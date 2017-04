L'ex difensore del Manchester United e della Nazionale inglese Rio Ferdinand, che ieru ha commentato Juventus-Barcellona per il canale BT Sport, ha criticato duramente la prestazione dei blaugrana: “Ci sono cinque o sei giocatori di questa squadra che non dovrebbero indossare quella maglia. Il loro modo di giocare, l’intensità, la qualità… non sono semplicemente sullo stesso pianeta degli altri. Ci sono molti giocatori che non avrebbero mai avuto spazio nel Barcellona di tre anni fa".