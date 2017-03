El Mundo Deportivo rilancia le voci di mercato sull'interesse del Barcellona per Paulo Dybala, ma i tifosi della Juventus possono dormire sonni tranquilli. Perché a breve l'attaccante argentino firmerà il rinnovo del contratto fino al 2021, con tanto di aumento d'ingaggio a 7,5 milioni di euro netti all'anno come Higuain. Infatti è stato superato l'ultimo ostacolo: quello relativo ai diritti d'immagine, che saranno divisi tra giocatore e club bianconero. L'annuncio ufficiale è atteso per l'inizio di aprile, dopo la trasferta di Napoli. Intanto Dybala spera di recuperare al più presto dall'infortunio muscolare che gli ha fatto saltare la partita vinta dall'Argentina contro il Cile grazie a un rigore di Messi. Il quale continuerà a essere suo compagno di squadra solo in nazionale.