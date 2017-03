Philippe Coutinho sogno non più tanto segreto del Barcellona. A quanto riporta il Sun, in Spagna per arrivare al centrocampista sarebbero pronti ad inserire una contropartita importante. L’uomo che potrebbe aiutare i blaugrana ad arrivare al giocatore del Liverpool sarebbe Ivan Rakitic.



In questa stagione Coutinho ha segnato 7 gol e offerto 7 assist in 27 presenze con i Reds. L’ex Inter ha 24 anni, 5 in meno rispetto al croato, e potrebbe inserirsi perfettamente, grazie alla sua tecnica e qualità, nel gioco del Barça. Rakitic dal canto suo rappresenterebbe comunque un buon affare per il Liverpool, che potrà avvalersi della sua esperienza internazionale.



Va detto che un suo addio sarebbe a prescindere altamente probabile, infatti come riferisce la stampa spagnola, qualora volesse lasciare il club nessuno lo tratterrebbe, certo tutto dipenderà anche dalla nuova guida tecnica, ancora un mistero, ma che potrebbe ribaltare il mercato.