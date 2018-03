¡Gracias, afición! ¡Vuestro apoyo nos hace invencibles! Paso a paso nos acercamos al objetivo. ¡Ánimo, mago! @andresiniesta8 en nada con nosotros! pic.twitter.com/KQ9I7KjoaG — André Gomes (@aftgomes) 4 marzo 2018

e ilsi sono presi la Liga con una vittoria per 1-0 nello scontro diretto conche avrebbe potuto riaprire la corsa al titolo del campionato spagnolo. La punizione della pulce argentina ha respinto al mittente l'assalto dei Colchoneros ricacciati a -8 dalla vetta. Tante note positive, due quelle negative che sono strettamente collegate. Sì perchè al minuto 36 del primo tempo il Barcellona ha perso per infortunio muscolaree al suo posto ha fatto il suo ingresso in campo- Parlavamo di due brutte notizie e la seconda è infatti strettamente collegata all'ingresso in campo del portoghese.facendo perfino scattare l'allenatore blaugrana, Valverde in un gesto di ampio disappunto.Frae anche il messaggio distensivo postato sui social network al termine della gara dall'ex-Valencia ("Grazie ai tifosi che mi hanno sostenuto") non è servito a placare gli animi dei tifosi che hanno continuato la propria battaglia nei commenti al post. Il futuro del portoghese al Barcellona resta un rebus difficile da sbrogliare con il suo agente,che lo ha più volte proposto a numerosi club fra cui anche alcuni italiani.a febbraio hanno chiuso la porta ad un suo acquisto,. Un'apertura è possibile, il rapporto fra André Gomes e il Barcellona è sempre più complicato.