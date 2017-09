L'addio di Neymar non è andato giù al Barcellona. Dopo l'annuncio di una denuncia all'attaccante e la richiesta di rimborso di 47 milioni di euro, oggi sono arrivate le parole del presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, a TV3: "Sono contento dell'inchiesta aperta dall'Uefa sul Paris Saint-Germain, è stata una richiesta dei club europei".



SU COUTINHO - Bartomeu è poi tornato sulla trattativa per Coutinho: "Non dirò quanto abbiamo offerto per lui, ma il Liverpool ci ha chiesto 200 milioni di euro. Non avevamo intenzione di offrire quella cifra, né 150 milioni. La nostra proposta è stata di meno di 100 milioni, che coi bonus sarebbero arrivati a 120. I soldi sono entrati nel calcio dall'estero e hanno resto il tutto più costoso. Noi dobbiamo investire nella Masia e rispettare le regole".